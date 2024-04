Vaga para agente funerário

Responsabilidades:

Realizar remoção, ornamentações e coroas de flores em funerais.

Prestar atendimento compassivo e profissional às famílias enlutadas.

Realizar preparo de corpos para as cerimonias.

Participar ativamente na organização e manutenção das capelas funerárias.

Atuar em velórios e sepultamentos, garantindo que todos os detalhes estejam organizados e que os processos transcorram de maneira respeitosa e eficiente.

Ter disponibilidade para horas extras quando necessário.

Operar veículos com habilitação B para realizar transferências e remoções de corpos com segurança.

📜 Requisitos:

Habilitação categoria B.

🎁 Benefícios:

Salário fixo

Vale Refeição

Vale Transporte

Convênios comerciais

⏰ Horário: Escala 12×36 – Diurno/Noturno. Obs: Necessário disponibilidade no comercial durante primeiro mês.

Se você se identifica com nossa missão e possui as habilidades mencionadas, envie seu currículo para curriculo@grupopreversul.com.br e/ou https://www.grupopreversul.com.br/trabalheconosco