Vacinação contra a gripe é aberta para toda a população em Jandaia do Sul a partir desta segunda-feira (29)

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, informa que, a partir da próxima segunda-feira, 29 de junho, a vacinação contra a influenza (gripe) estará liberada para toda a população. As doses estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.
A ampliação da campanha tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e fortalecer a proteção da população durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir casos graves da gripe, reduzindo o risco de complicações, internações e óbitos.
Para receber a vacina, é necessário procurar a UBS de referência levando um documento pessoal e a carteira de vacinação. O Departamento Municipal de Saúde reforça a importância da imunização e orienta que toda a população aproveite a oportunidade para manter a proteção em dia.
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