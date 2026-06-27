Fiscalização de trânsito resulta na apreensão de duas motocicletas em Jandaia do Sul

Duas motocicletas foram apreendidas pela Polícia Militar durante ações de fiscalização de trânsito realizadas na noite desta sexta-feira (26), na região central de Jandaia do Sul. As abordagens ocorreram em diferentes pontos da cidade e resultaram na emissão de autos de infração por irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 20h27, na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi. Durante patrulhamento intensificado com foco na fiscalização de motocicletas, os policiais abordaram uma Honda CBX 250 Twister preta. Em consulta aos sistemas, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD).

Além da irregularidade na habilitação, a motocicleta apresentava o pneu dianteiro com a banda de rodagem totalmente desgastada, conhecido como “pneu careca”, e espelhos retrovisores rebatidos e fora dos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Diante das infrações, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran, localizado na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar. As notificações de trânsito foram lavradas e o condutor foi orientado e liberado no local.

Cerca de 50 minutos depois, às 21h17, outra equipe da PM realizava fiscalização na Avenida Doutor Getúlio Vargas quando abordou uma motoneta Honda Biz 125 Mais.

Durante a verificação, foi constatado que o condutor possuía penalidade administrativa na CNH, estando obrigado a reiniciar o processo de habilitação. Também foi verificado que a motoneta estava com o licenciamento em atraso, tendo o último exercício quitado em 2020.

Diante das irregularidades, a motoneta também foi apreendida e encaminhada ao pátio, sendo confeccionadas as notificações cabíveis. O condutor recebeu orientações e foi liberado após os procedimentos.

Segundo a Polícia Militar, as fiscalizações têm como objetivo reforçar a segurança no trânsito, retirando de circulação veículos irregulares e coibindo infrações que possam colocar em risco motoristas, passageiros e pedestres.