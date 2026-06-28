Moradora retorna para casa e encontra imóvel arrombado em Jandaia do Sul

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Uma residência localizada na Rua Professor Roberto Resende Chaves, na região central de Jandaia do Sul, foi alvo de um furto qualificado na noite de sábado (27). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após acionamento da Central de Operações.
De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora relatou que saiu de casa por volta das 19h30 e, ao retornar aproximadamente uma hora depois, encontrou o imóvel arrombado.
Segundo a vítima, os criminosos invadiram a residência pelos fundos, onde danificaram uma janela e a porta de acesso. Já no interior do imóvel, os autores reviraram os cômodos e diversos pertences em busca de objetos de valor.
Conforme o relato, foi furtada uma quantia em dinheiro. O valor levado pelos criminosos não foi informado.
A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência, orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis e o caso deverá ser investigado para identificar os responsáveis pelo crime.

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