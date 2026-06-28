Moradora retorna para casa e encontra imóvel arrombado em Jandaia do Sul

Uma residência localizada na Rua Professor Roberto Resende Chaves, na região central de Jandaia do Sul, foi alvo de um furto qualificado na noite de sábado (27). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após acionamento da Central de Operações.
De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora relatou que saiu de casa por volta das 19h30 e, ao retornar aproximadamente uma hora depois, encontrou o imóvel arrombado.
Segundo a vítima, os criminosos invadiram a residência pelos fundos, onde danificaram uma janela e a porta de acesso. Já no interior do imóvel, os autores reviraram os cômodos e diversos pertences em busca de objetos de valor.
Conforme o relato, foi furtada uma quantia em dinheiro. O valor levado pelos criminosos não foi informado.
A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência, orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis e o caso deverá ser investigado para identificar os responsáveis pelo crime.
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