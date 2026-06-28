São Pedro do Ivaí registra duas ocorrências de morte no mesmo dia; casos apontam causas naturais

Duas ocorrências de atendimento de local de morte foram registradas pela Polícia Militar no sábado (27), em São Pedro do Ivaí. Em ambos os casos, os boletins indicam que não havia indícios de violência, e as mortes teriam ocorrido por causas naturais.
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 13h09, após a equipe policial ser acionada para comparecer à Santa Casa de Misericórdia de São Pedro do Ivaí. Conforme o boletim, um homem de 77 anos passou mal enquanto estava em um estabelecimento comercial no distrito de Marisa. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, porém já chegou sem vida.
A médica plantonista informou que o corpo não apresentava sinais de lesões ou qualquer indício de violência. A esposa da vítima relatou aos policiais que o idoso sofria de insuficiência cardíaca, reforçando a hipótese de que a morte tenha sido provocada por um mal súbito. Após os procedimentos de praxe, a equipe confeccionou o boletim de ocorrência e orientou os familiares.
Já a segunda ocorrência foi registrada às 18h25, na Rua Francisco Braz Almeida Filho, na região central da cidade. A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à equipe da Santa Casa em um atendimento de óbito em uma residência.
No local, os policiais constataram que um homem havia sido encontrado sem sinais vitais em seu quarto. Segundo relato do pai da vítima, o último contato entre os dois ocorreu na noite anterior. Como o filho não respondia às tentativas de comunicação ao longo do dia, uma irmã foi até a residência e o encontrou deitado sobre a cama, já sem vida.
Familiares informaram que o homem era cadeirante e etilista crônico, mas não souberam informar se ele possuía outras enfermidades. Diante da ausência de sinais de violência, a Polícia Militar registrou a ocorrência e prestou as orientações necessárias aos familiares.
Os dois casos foram tratados como atendimentos de local de morte, sem indícios de crime, conforme registrado pela Polícia Militar.
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