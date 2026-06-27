Motociclista perde o controle e bate em carro estacionado em Mandaguari; uma vítima ficou gravemente ferida

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Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro estacionado foi registrado na manhã deste sábado (27), na Avenida Amazonas, em Mandaguari.
Segundo informações apuradas no local e relatos de testemunhas, a motocicleta, ocupada por duas pessoas, seguia pela via quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra um veículo que estava estacionado.
As vítimas são dois homens que tem idades de 19 anos e 29 anos. Ambos receberam os primeiros atendimentos ainda no local pelas equipes de resgate.
Na sequência, uma das vítimas foi encaminhada para a Santa Casa de Mandaguari, enquanto a outra foi transferida para o Hospital Santa Rita, em Maringá. De acordo com os socorristas, um dos ocupantes da motocicleta sofreu ferimentos graves.
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