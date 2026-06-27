Motociclista perde o controle e bate em carro estacionado em Mandaguari; uma vítima ficou gravemente ferida

Prefeitura de Jandaia do Sul entrega complexo esportivo Meu Campinho no Distrito São José
A Prefeitura de Jandaia do Sul entregou, na manhã deste sábado (27), o complexo esportivo Meu Campinho no Distrito São José. O novo espaço...
Motociclista perde o controle e bate em carro estacionado em Mandaguari; uma vítima ficou...
Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro estacionado foi registrado na manhã deste sábado (27), na Avenida Amazonas, em Mandaguari. Segundo informações...
BR-376: Acidente de trânsito é registrado na alça de acesso a Jandaia do Sul
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (27) na BR-376, na alça de acesso à cidade de Jandaia do Sul, no...
Fiscalização de trânsito resulta na apreensão de duas motocicletas em Jandaia do Sul
Duas motocicletas foram apreendidas pela Polícia Militar durante ações de fiscalização de trânsito realizadas na noite desta sexta-feira (26), na região central de Jandaia...
Meu Campinho será inaugurado neste sábado no Distrito São José
A Prefeitura de Jandaia do Sul convida a população do Distrito São José e das vilas rurais para a inauguração do Meu Campinho, neste...
Neste sábado tem a tradicional festa junina do Bela Vista do Cambira
A Comunidade São Pedro, no bairro Bela Vista do Cambira, realiza neste sábado (27), a partir das 19h, mais uma edição de sua tradicional...
Bombeiros do Paraná embarcam para missão de busca e resgate na Venezuela após terremoto
(AEN) O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) enviou nesta quinta-feira (25) dez bombeiros militares, dois cães de busca e cerca de 4...