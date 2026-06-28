Homem é preso por descumprir medida protetiva; PM também atende desentendimento e suspeita de invasão em Jandaia do Sul

A Polícia Militar registrou três ocorrências distintas entre a noite de sábado (27) e a madrugada deste domingo (28), em Jandaia do Sul. Entre os atendimentos estão um caso de descumprimento de medida protetiva, um desentendimento entre um casal e uma averiguação de suspeita de invasão em residência.
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 20h31, no Jardim das Flores. A equipe foi acionada para atender uma denúncia de descumprimento de medida protetiva de urgência. No local, a moradora informou que possuía uma medida judicial contra o ex-convivente e que ele estava dentro da residência, recusando-se a sair.
Durante a abordagem, os policiais encontraram o homem dormindo sobre um colchão no interior da casa. Diante da constatação do descumprimento da decisão judicial, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Pouco depois da meia-noite, às 00h30, outra equipe foi acionada para atender um desentendimento entre um casal na Vila Rica. O homem relatou que sua esposa não queria devolver as chaves do veículo. Já a mulher afirmou que não havia pegado as chaves e disse que estava dormindo quando o marido chegou em casa em visível estado de embriaguez.
Na presença dos policiais, as partes decidiram não dar continuidade ao conflito naquele momento e optaram por conversar posteriormente. Ambos foram orientados sobre os procedimentos cabíveis e a ocorrência foi encerrada no local.
Já às 00h50, a Polícia Militar foi chamada para averiguar uma possível invasão em uma residência localizada na Rua Treze de Maio, na região central da cidade. O solicitante informou que sua esposa ouviu barulhos de alguém caminhando pelo quintal do imóvel.
Os policiais realizaram buscas em toda a área externa da residência, mas nenhum suspeito foi localizado, assim como não foram encontrados vestígios que indicassem a presença de invasores. O morador recebeu orientações da equipe e a ocorrência foi encerrada sem alterações.
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