BR-376: Acidente de trânsito é registrado na alça de acesso a Jandaia do Sul

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (27) na BR-376, na alça de acesso à cidade de Jandaia do Sul, no início do contorno do município.
De acordo com as informações apuradas, a ocorrência envolveu um automóvel Ford Fiesta e uma carreta. O motorista do carro teria errado a entrada da alça de acesso, o que acabou resultando na colisão com o veículo de carga.
Equipes da concessionária Motiva Paraná foram acionadas e prestaram atendimento no local, realizando os procedimentos necessários para garantir a segurança da via e orientar o trânsito durante a ocorrência.
Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Os danos registrados foram apenas materiais, e o tráfego no trecho foi normalizado após o atendimento da ocorrência.
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