Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (12)

Nesta segunda-feira (12/04), começa a PRIMEIRA ETAPA da vacinação contra Influenza (gripe) em todas as UBS do Município de Jandaia do Sul.

Vejam os grupos da PRIMEIRA ETAPA (12/04 a 10/05):

– Crianças de 06 meses a menores de 06 anos.

– Gestantes e puérperas (mães com bebês de até 45 dias).

– Trabalhadores da saúde.

HORÁRIO PARA VACINAÇÃO NAS UBS: 8:00-12:00 e 13:00-16:30.

A SEGUNDA ETAPA começará em 11 de maio para idosos e professores. A TERCEIRA ETAPA começará em 09 de junho para portadores de doenças crônicas e demais grupos prioritários.

É importante levar a carteira de vacinação e ter um intervalo de pelo menos 14 dias entre as vacinas da COVID-19 e da Influenza (gripe). Não tomar vacina se estiver com suspeita de COVID-19.

ATENÇÃO: profissionais da saúde precisam apresentar carteira de vacinação comprovando que receberam a vacina da COVID-19 para receberem a vacina contra a Influenza (gripe).