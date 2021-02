Usuário é agredido e tem celular levado por não pagar dívida de drogas

Na tarde de sexta-feira (5), relatou o solicitante a Polícia que na Rua Plácido Caldas, em Jandaia do Sul, duas pessoa que conhece e um terceiro indivíduo que não conhece, se aproximaram em um veículo VW Gol de cor branca, desembarcaram do automóvel e começaram a agredi-lo com socos e chutes, e que ainda subtraíram dele um aparelho celular marca Samsung J7 de cor preta.

Informou também que em seguida saíram com o veículo tomando rumo ignorado.

O solicitante se diz usuário e tais agressões se deram em decorrência de uma dívida de drogas, onde levaram seu celular como forma de compensar a dívida.

Diante das informações, a equipe policial realizou patrulhamento com objetivo de localizar os autores, porém no momento ninguém foi localizado.