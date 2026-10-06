Jandaia do Sul realiza Festa das Crianças neste sábado na Praça do Café

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul promove neste sábado, 10 de outubro, a Festa das Crianças, com uma programação especial voltada às famílias do município. O evento será realizado na Praça do Café, das 9h30 às 14h30, com participação gratuita e aberta a toda a população.

A programação contará com brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão-doce, proporcionando momentos de lazer, diversão e convivência para as crianças e seus familiares. A iniciativa foi preparada para celebrar o período dedicado às crianças e oferecer uma atividade recreativa em um dos principais espaços públicos da cidade.

A Prefeitura convida as famílias de Jandaia do Sul para participarem da programação e aproveitarem a manhã de sábado junto com as crianças. Em caso de chuva, o evento será cancelado.