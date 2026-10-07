Paraná terá retorno do calor nesta quarta e previsão de temporais na quinta-feira

(Simepar) O destaque da quarta-feira é o retorno das temperaturas mais elevadas no Paraná. O estado ainda terá bastante nebulosidade, mas o sol aparece entre as nuvens e favorece uma elevação das temperaturas em relação aos últimos dias. No Oeste, Noroeste e Norte, os termômetros se aproximam dos 30 °C. A partir da tarde, áreas de instabilidade se desenvolvem de forma irregular, favorecendo a ocorrência de chuvas e trovoadas bem isoladas, principalmente nas regiões do interior paranaense.

Na quinta-feira, o desenvolvimento de um novo sistema de baixa pressão sobre os países vizinhos, com extensão para o Sul do Brasil, favorece o retorno da chuva de forma mais intensa no Paraná. O aumento das temperaturas, associado à maior disponibilidade de calor e umidade, contribui para a intensificação das instabilidades, com possibilidade de tempestades, principalmente no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado.