Polícia Civil encontra munições em casa de investigado

A Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, cumpriu, nesta quarta-feira (7), ordens judiciais de prisão preventiva e busca e apreensão expedidas pelo Poder Judiciário após representação formulada e encaminhada ao Judiciário.

As medidas foram deferidas no âmbito de investigação que apura sucessivos descumprimentos de medidas protetivas de urgência, praticados, em tese, pelo investigado contra sua ex-companheira.

Durante o cumprimento das buscas, ocorridas no município de Bom Sucesso/PR, os agentes de polícia judiciária localizaram munições calibre .32 na residência do investigado, além de efetivarem sua prisão preventiva.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.