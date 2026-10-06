Jandaia do Sul realiza Festa das Crianças neste sábado na Praça do Café
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul promove neste sábado, 10 de outubro, a Festa das Crianças, com uma programação especial voltada às famílias...
Acusado de tráfico é preso com cocaína durante abordagem da PM em Jandaia do...
Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (5), em Jandaia do Sul, suspeito de envolvimento com o...
Brincadeira entre alunos termina com morte de estudante de 12 anos no Paraná
Informações repassadas inicialmente ao delegado apontam que o menino teria sofrido o rompimento de um dos rins. Um estudante de 12 anos morreu após sofrer...
Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo
(Agência Brasil) Mais de 33,4 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas nesse domingo (4), o que representou uma abstenção de 21,08%, a...
Corpo de homem é encontrado em terreno baldio no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (5), em um terreno baldio localizado no Jardim...
Saiba quem são os deputados estaduais e federais eleitos e reeleitos no Paraná
Os eleitores do Paraná definiram, nas eleições realizadas neste domingo (4), os representantes do Estado na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do...