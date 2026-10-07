Motociclista fica ferido após colisão com VW Gol em Jandaia do Sul

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 26 anos ferido por volta das 13h desta quarta-feira (7), na Avenida Anunciato Sonni, em frente à Jamel, em Jandaia do Sul.

A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo Volkswagen Gol. Com o impacto, o motociclista precisou ser atendido pela equipe da Defesa Civil (Brigada Comunitária).

Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. O jovem sofreu apenas ferimentos leves.

As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser apuradas.