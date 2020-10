Usuário de tornozeleira é acusado de danificar rodoviária de Marumbi

Marumbi 09h40min Natureza Dano Local Av. Tiradentes -Centro

A equipe policial de Marumbi foi acionada para uma ocorrência de dano. No local foi realizado contato com a pessoa de 27 anos que é conselheiro tutelar e que na data de hoje ao chegar na sede do conselho, que fica no prédio da rodoviária de Marumbi, constatou que estava quebrado um vidro da porta dos fundos aonde adentraram e também danificaram uma porta do banheiro e não conseguiram arrombá-la, então deram a volta pela frente e com um tijolo quebraram a vidraça frontal da rodoviária.

Que no momento em que a equipe policial dava atendimento a ocorrência, a pessoa de 74 anos, que é proprietário de um bar que fica situado no terreno da rodoviária, informou a esta equipe que haviam quebrado telhas e adentraram no seu estabelecimento, porém não haviam furtado nenhum objeto do interior.

Que enquanto a equipe realizava diligências no intuito de encontrar o autor, foi recebido denuncia anônima de populares que viram durante a madrugada nas proximidades dos locais danificados a pessoa já conhecido pelas equipes policiais pela prática de delitos como furtos e arrombamentos.

O acusado, que faz uso de tornozeleira, não foi localizado.