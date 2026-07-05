Marumbi: Polícia Militar atende ocorrência de desentendimento familiar e denúncia de perturbação do sossego

A Polícia Militar atendeu duas ocorrências distintas neste sábado (4), no município de Marumbi. Os casos envolveram um desentendimento entre familiares e uma denúncia de perturbação do sossego.
A primeira situação foi registrada por volta das 8h57, na Rua Paulo Costa, região central da cidade. Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada para atender um desentendimento entre irmãos.
No local, o solicitante relatou que a discussão começou por conta de uma divergência sobre qual programa de televisão seria assistido. Durante o desentendimento, o irmão dele, um adolescente, teria se exaltado, proferido palavras de baixo calão e, em seguida, deixado a residência.
Após ouvir o relato, os policiais confeccionaram o boletim de ocorrência e orientaram o solicitante sobre os procedimentos cabíveis.
Já no início da tarde, às 13h50, a equipe policial foi chamada para verificar uma denúncia de perturbação do sossego em uma residência localizada na Avenida Presidente Vargas, no Centro.
Ao chegar ao endereço, os policiais conversaram com o morador, de 32 anos, que informou ter utilizado um aparelho de som anteriormente, mas que o equipamento já havia sido desligado antes da chegada da equipe.
O proprietário foi orientado a evitar o uso de som em volume que pudesse causar incômodo à vizinhança, prevenindo novas reclamações. A ocorrência também foi registrada em boletim pela Polícia Militar.
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