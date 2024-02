Usando tornozeleira eletrônica, indivíduo é preso com crack, maconha e cocaína

Na noite de terça-feira (6), durante Patrulhamento pelo próximo ao ginásio do Jardim Esmeralda, local que vem sendo citado em diversas denúncias de ser utilizado como ponto de venda de entorpecentes, a equipe policial avistou um indivíduo saindo do lado do ginásio que ao receber a voz de abordagem lançou algo ao solo.

Durante a abordagem o indivíduo, que estava de tornozeleira eletrônica, foi submetido a busca pessoal e foi encontrado em sua posse apenas dinheiro em notas diversas e, em uma rápida busca no local, foi encontrado um porta-moedas que o mesmo tinha se desvencilhado no ato da abordagem e, no interior do porta-moedas, havia pedras de crack, porções de maconha e cocaína.

Diante os fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo que foi algemado, pois no momento da prisão o mesmo se enfureceu e começou a resistir a prisão, mas logo foi contido e conduzido até o camburão. Posteriormente o autor e os entorpecentes foram conduzidos e entregues na delegacia de polícia de Jandaia do Sul para serem tomadas as providências cabíveis.