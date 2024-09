Nesta quarta-feira (11) a equipe do SAMU de Jandaia do Sul realizou a transferência de um trabalhador que deu entrada no PAM, para o Hospital da Providência em Apucarana.

O homem, de 50 anos, sofreu um acidente de trabalho em uma empresa na região do Distrito São José. Segundo informações ele foi atingido por um objeto de aproximadamente 600 Kg e sofreu traumatismo craniano e provável fratura em um dos braços.