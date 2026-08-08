Motociclista sem CNH é abordado pela PM durante patrulhamento em Jandaia do Sul

Um motociclista foi abordado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (7), após uma atitude considerada suspeita durante patrulhamento em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 19h50, na Rua Pirapó.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando percebeu o condutor de uma motocicleta parar o veículo repentinamente ao notar a aproximação da viatura. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem.
Durante a consulta aos sistemas, foi constatado que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD).
A motocicleta não apresentava débitos ou pendências administrativas. O veículo foi liberado no próprio local para uma condutora devidamente habilitada.
As notificações de trânsito cabíveis foram lavradas. Os envolvidos foram liberados no local, e um boletim de ocorrência foi confeccionado para as providências necessárias.
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