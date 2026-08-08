Casal representa o Paraná em encontro internacional de Fuscas e carros clássicos no Paraguai
O Paraná está sendo representado no Paraguai durante um encontro internacional que reúne apaixonados por Fuscas e carros clássicos antigos. Entre os participantes estão...
Motociclista sem CNH é abordado pela PM durante patrulhamento em Jandaia do Sul
Um motociclista foi abordado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (7), após uma atitude considerada suspeita durante patrulhamento em Jandaia do Sul. A...
Mulher é agredida com socos e chutes após discussão em Jandaia do Sul
Uma mulher de 38 anos ficou ferida após ser agredida durante uma discussão na noite desta sexta-feira (7), em Jandaia do Sul. A ocorrência...
Motorista que se envolveu em acidente com trem havia bebido e não possuia CNH
O acidente aconteceu na passagem de nível localizada nas proximidades do Cantinho da Costela na tarde desta sexta-feira (7). Conforme a PM, a equipe foi...
Carro é atingido por trem em passagem de nível em Jandaia do Sul
Um carro foi atingido por um trem por volta das 15h10 desta sexta-feira (7), em Jandaia do Sul. O acidente aconteceu na passagem de...
Ditão Pupio recebe o Prêmio Prefeito Inovador 2026 em congresso estadual de Cidades Digitais
O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu nesta quinta-feira (6) o Prêmio Prefeito Inovador 2026 durante o 11º Congresso Paranaense de Cidades...
Motorista é preso pela PRF após capotar veículo em fuga
Apreensão ocorreu no município de Toledo, na BR-163 A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (7), um carregamento de aproximadamente 5 mil maços...
Adolescente é apreendido por participação em homicídio ocorrido em março em Mandaguari
A Polícia Civil de Mandaguari apreendeu, nesta quinta-feira (6), um adolescente de 17 anos suspeito de participação no homicídio de Vinicius Diego Ferreira Viana...