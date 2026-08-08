Mulher é agredida com socos e chutes após discussão em Jandaia do Sul

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Uma mulher de 38 anos ficou ferida após ser agredida durante uma discussão na noite desta sexta-feira (7), em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 18h40, na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região central da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal. No local, a vítima relatou que teve um desentendimento com um homem com quem mantém uma relação de amizade.
De acordo com o relato, a discussão teria sido motivada pelo uso de entorpecentes. Durante o desentendimento, a mulher teria sido agredida com socos e chutes.
A vítima apresentava ferimentos na região da cabeça e em um dos braços. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e encaminhou a mulher ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.
A Polícia Militar realizou patrulhamento pela região na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.
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