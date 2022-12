Terceira edição da FEIRA DO MEI aquece o comércio local em Jandaia do Sul

Nesta quarta-feira (14) aconteceu em Jandaia do Sul, a 3ª Feira MEI.

22 expositores apresentaram produtos diversificados como roupas, acessórios, brinquedos, produtos para casa, cama, mesa e banho, produtos automotivos, materiais de construção e praça de alimentação com doces, salgados, pães, bolos, espetinho, Chopp, hambúrguer artesanal, sorvete americano, ring de Muya Tay com lutas ao vivo e muita diversão.

Na abertura da feira, o prefeito Lauro Junior agradeceu a participação de todos os empreendedores, parabenizou e ressaltou a importância de ousar e lançou uma nova proposta para 2023, a Feira do MEI Regional, onde poderão ter uma abrangência maior, desenvolvendo a economia regional.

Estiveram presentes junto com o prefeito Lauro Junior e o vice-prefeito Fifa, os vereadores Welton Pinheiro e José Carlos Ranzani, o presidente da Acejan Marcos Dario, o representante do Sebrae Felipe Sicorski, o diretor de Indústria, Comércio e Turismo do Município Vitor Hashimoto, a gerente da Agência do Trabalhador Suceli Varea e diretores da gestão Lauro Junior e Fifa.