Ocorrências policiais movimentam a noite e a madrugada em Jandaia do Sul

A Polícia Militar registrou diferentes ocorrências em Jandaia do Sul entre a tarde de sexta-feira (4) e a madrugada deste sábado (5). Entre os atendimentos estão uma ameaça em estabelecimento comercial, uma denúncia de perturbação do sossego, infrações de trânsito e uma ocorrência de vias de fato.
Homem relata ameaça após gravação de vídeo
Por volta das 13h43 de sexta-feira, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, no Centro.
No local, um homem de 24 anos relatou aos policiais que estava gravando vídeos para suas redes sociais na avenida principal da cidade. Após retornar para dentro de sua loja, ele teria sido surpreendido por um indivíduo que passou a ameaçá-lo.
Segundo o relato, o homem teria afirmado que, caso o vídeo feito em frente ao estabelecimento do suspeito fosse publicado, “a história não iria ficar assim”. Ainda conforme a vítima, o indivíduo teria feito referência ao furto ocorrido anteriormente em uma loja pertencente ao solicitante, em Cambira, afirmando que o estabelecimento de Jandaia do Sul poderia sofrer danos ainda maiores.
A vítima foi orientada pela equipe policial sobre os procedimentos legais e o prazo para eventual representação criminal. O boletim de ocorrência foi confeccionado para registro e demais providências.
Polícia atende denúncia de som alto
Às 15h01, uma equipe policial foi acionada para verificar uma denúncia de perturbação do sossego na Rua Agostinho Chaves, também na região central.
A solicitante informou que o vizinho estaria utilizando equipamento de som em volume excessivamente alto. Os policiais foram até a residência indicada e conversaram com o morador, que foi orientado sobre as normas relacionadas à perturbação do sossego.
No momento da chegada da equipe, porém, o som já não estava em volume elevado. O morador colaborou com os policiais, manteve o equipamento desligado e a situação foi normalizada. Um boletim foi registrado.
Duas motocicletas são abordadas por escapamentos irregulares
Durante patrulhamento preventivo, por volta das 23h40, policiais militares abordaram duas motocicletas que circulavam pela Avenida Doutor Getúlio Vargas emitindo ruído elevado.
Um dos veículos era conduzido por um homem de 27 anos e apresentava o silenciador do escapamento deficiente ou inoperante. A segunda motocicleta era conduzida por um homem de 26 anos, que tinha outro homem, também de 26 anos, como passageiro. O segundo veículo também apresentava irregularidade no sistema de escapamento.
Os envolvidos foram orientados, as notificações cabíveis foram lavradas e tanto os condutores quanto as motocicletas foram liberados no local.
Mulher relata agressão durante desentendimento familiar
Já na madrugada deste sábado, por volta da 1h21, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de vias de fato na Rua Pastor Marcondes, no Centro.
No local, a vítima relatou que havia se desentendido com uma tia, de 42 anos, e que, durante a discussão, teria sido agredida com puxões de cabelo. A mulher afirmou estar sentindo dores na cabeça, mas não apresentava lesões aparentes.
Ela informou aos policiais que não necessitava de atendimento médico. A suposta autora já havia deixado a residência antes da chegada da equipe. A vítima recebeu as orientações cabíveis e a ocorrência foi registrada.