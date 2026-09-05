Van do CREF9/PR atende profissionais de Educação Física em Jandaia do Sul
Jandaia do Sul recebeu, nesta quinta-feira, 3 de setembro, a Van do CREF9/PR, iniciativa que tem como objetivo aproximar o Conselho Regional de Educação...
Ocorrências policiais movimentam a noite e a madrugada em Jandaia do Sul
A Polícia Militar registrou diferentes ocorrências em Jandaia do Sul entre a tarde de sexta-feira (4) e a madrugada deste sábado (5). Entre os...
Touro de rodeio escapa e mata mulher em Barbosa Ferraz
Uma mulher morreu na noite desta sexta-feira (4) após ser atingida por um touro que escapou durante os preparativos para um rodeio em Barbosa...
Homem é preso em Jandaia do Sul durante operação da Polícia Civil contra fraude...
Um homem foi preso nesta sexta-feira (4), em Jandaia do Sul, durante uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) que investiga uma suposta...
Educação superior: como viabilizar a faculdade de Direito sem comprometer o orçamento
Opções de crédito educacional privado, como o Pravaler, surgem como alternativa para estudantes de Resende e região ingressarem no ensino superior com parcelas reduzidas. O...
Botijão furtado do CREAS é localizado pela Polícia Civil em casa abandonada em Jandaia...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul localizou, nesta sexta-feira (4), um botijão de gás furtado da sede do Centro de Referência Especializado de...
Motociclista sem habilitação é abordado com escapamento irregular em Jandaia do Sul
Um jovem de 18 anos foi abordado pela Polícia Militar durante a tarde desta quinta-feira (3), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta que emitia...