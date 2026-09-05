Van do CREF9/PR atende profissionais de Educação Física em Jandaia do Sul

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Jandaia do Sul recebeu, nesta quinta-feira, 3 de setembro, a Van do CREF9/PR, iniciativa que tem como objetivo aproximar o Conselho Regional de Educação Física dos profissionais e fortalecer o atendimento aos profissionais de Educação Física dos municípios da região.
A unidade móvel foi recepcionada pelo prefeito Ditão e pelo conselheiro do CREF9/PR, professor Geraldo Bezerra, que integra a rede municipal de ensino de Jandaia do Sul. Também esteve presente o diretor executivo do CREF9/PR, Felipe, acompanhando as atividades realizadas no município.
Durante a passagem por Jandaia do Sul, a equipe do CREF9/PR realizou atendimento aos profissionais da área e reforçou a importância da valorização e da regularização da categoria, contribuindo para o fortalecimento da Educação Física em toda a região.
Para o professor Geraldo Bezerra, a vinda da unidade móvel ao município demonstra o compromisso de aproximar a instituição dos profissionais que atuam diariamente nas escolas, academias, projetos esportivos e demais espaços de promoção da saúde e qualidade de vida.
A iniciativa também contou com o apoio do município, que recebeu a equipe do CREF9/PR e destacou a importância de ações que beneficiem diretamente os profissionais e a população.
A passagem da unidade móvel pelo município faz parte das ações de interiorização do CREF9/PR, levando atendimento e serviços para diferentes regiões do Paraná e fortalecendo a presença do Conselho junto aos profissionais de Educação Física.
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