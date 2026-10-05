Terça Verde

Brincadeira entre alunos termina com morte de estudante de 12 anos no Paraná
Informações repassadas inicialmente ao delegado apontam que o menino teria sofrido o rompimento de um dos rins. Um estudante de 12 anos morreu após sofrer...
Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo
(Agência Brasil) Mais de 33,4 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas nesse domingo (4), o que representou uma abstenção de 21,08%, a...
Corpo de homem é encontrado em terreno baldio no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (5), em um terreno baldio localizado no Jardim...
Saiba quem são os deputados estaduais e federais eleitos e reeleitos no Paraná
Os eleitores do Paraná definiram, nas eleições realizadas neste domingo (4), os representantes do Estado na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do...
Franciele aniversariando
Aniversariando nesta segunda-feira (5), Franciele Emitero Gomes de Morais. Parabéns!
Homem morre atropelado na rodovia entre Jandaia e Mandaguari
Um homem morreu após ser atropelado enquanto tentava atravessar a BR-376, próximo a Granja Figueiredo na noite deste domingo (4). Equipes do SIATE e...
Veículo capota no contorno de Jandaia do Sul
Um Chevrolet Vectra capotou no final da tarde deste domingo (4), no acesso da BR-376 à Estrada Dourados, Contorno de Jandaia do Sul. Equipes da...