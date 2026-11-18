Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de mais de 85 quilos de drogas na noite de terça-feira (17), em uma residência localizada no bairro Recanto Mundo Novo, em Apucarana. Os entorpecentes foram avaliados em aproximadamente R$ 200 mil.

A ação foi realizada por agentes da 17ª Subdivisão Policial (SDP), durante diligências da Operação Saturação, que tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante as buscas no imóvel, onde o suspeito possivelmente residia, os policiais encontraram 85,035 quilos de maconha e 705 gramas de haxixe, distribuídos em diversos tabletes e embalagens plásticas.

Além dos entorpecentes, foram apreendidas sete balanças de precisão, uma munição intacta de calibre .38, uma faca com resquícios de drogas e aproximadamente 200 embalagens do tipo ziplock, normalmente utilizadas para acondicionar e comercializar entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, a quantidade de drogas e os materiais encontrados indicam que o imóvel era utilizado como uma estrutura para armazenamento, fracionamento e distribuição dos entorpecentes.

O homem que era alvo do mandado de prisão não foi localizado durante a operação e permanece foragido. As investigações continuam para localizar o suspeito e identificar possíveis outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.