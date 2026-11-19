A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu as investigações sobre o homicídio de uma vítima do sexo masculino, ocorrido em 2 de novembro de 2025, no interior de um estabelecimento comercial situado na região central do município.

As investigações apontaram que o crime teria sido determinado por um homem de 34 anos, apontado como liderança de um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas, com o apoio operacional de outro investigado, de 37 anos. A execução teria sido realizada por um adolescente de 17 anos à época dos fatos, que ingressou no estabelecimento utilizando capacete e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

A apuração contou com a análise de imagens de sete câmeras de segurança, extração de mensagens do aparelho celular da vítima, depoimentos testemunhais e exames periciais. Os investigadores identificaram desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes, reconstruíram o percurso da motocicleta utilizada na execução e reuniram elementos que indicam a participação dos três investigados.

Também foram identificadas contradições nos álibis apresentados pelos suspeitos. Em relação ao adolescente, a investigação considerou, ainda, sua apreensão posterior em Maringá, na posse de munições de mesmo calibre e fabricante daquelas identificadas no local do homicídio.

Os dois investigados maiores de idade foram presos, e o adolescente apontado como executor dos disparos foi apreendido.

Com a conclusão das diligências, o inquérito policial foi finalizado, com o indiciamento dos adultos pelos delitos identificados na investigação, incluindo homicídio qualificado e, em relação ao suposto mandante, corrupção de menores. A participação do adolescente foi apurada em procedimento próprio, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os procedimentos serão encaminhados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as providências legais cabíveis.