A Prefeitura de Jandaia do Sul está realizando serviços de tapa-buraco em diferentes regiões do município. A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, oferecer mais segurança aos motoristas e garantir melhores condições de circulação nas vias públicas.

Os trabalhos já passaram pela Vila Rica, Jardim Brasil, Jardim Araucária, Jardim das Flores, Vila Paião, Jardim América, Nova Jandaia, Jardim Esmeralda, Mutirão, região central e Estrada Velha para Marumbi.

A operação faz parte dos serviços de manutenção da malha viária, com a recuperação de trechos danificados.

Os trabalhos terão continuidade e devem chegar a outras regiões, incluindo o Jardim Rebouças e o Jardim Universitário, além de outros locais que necessitam dos reparos, conforme o cronograma da Prefeitura.

A administração municipal segue com os serviços de manutenção das vias, buscando melhorar a infraestrutura e as condições de mobilidade em Jandaia do Sul.