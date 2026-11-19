Uma motociclista foi abordada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (18), na Rua das Oliveiras, após ser flagrada transitando com uma motocicleta sem placa de identificação.

A abordagem ocorreu por volta das 16h46, durante patrulhamento ostensivo preventivo. Segundo o boletim, os policiais visualizaram a motocicleta sem a respectiva placa e realizaram a fiscalização.

Durante a consulta aos sistemas, foi constatado que a condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD).

A mulher informou que a motocicleta havia sido recém-adquirida em uma concessionária. Durante a averiguação, ela apresentou a nota fiscal de compra do veículo, justificando que ainda não havia sido realizado o emplacamento definitivo.

Mesmo com a documentação de compra apresentada, foi constatada a infração por conduzir veículo sem habilitação, sendo lavrados os autos de infração cabíveis.

Um condutor habilitado compareceu ao local e, após a conferência da documentação, a motocicleta foi liberada. A mulher recebeu as orientações legais e foi liberada no local.