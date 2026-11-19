Uma ocorrência de agressão física entre dois homens mobilizou a Polícia Militar na noite de terça-feira (18), na Rua Porfírio de Souza, na região do Jardim Villar.

De acordo com informações do boletim policial, a equipe foi acionada após a denúncia de que dois homens haviam se envolvido em uma briga e que um deles estava ferido.

No local, o SAMU já prestava atendimento a um homem de 29 anos, que apresentava uma fratura grave no joelho direito. Conforme relatos de familiares, ele teria se envolvido em uma discussão e agressão física com o padrasto. Durante o desentendimento, o jovem teria desferido um soco no rosto do outro homem, que teria se armado com uma faca.

Na sequência, o rapaz teria pulado um muro lateral, mas acabou caindo e fraturando o joelho direito.

A equipe policial prestou apoio e segurança durante o atendimento e encaminhamento da vítima, que foi levada ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Os envolvidos foram orientados pela Polícia Militar, que permaneceu realizando patrulhamento na região após a ocorrência.