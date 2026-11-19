O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu na tarde desta quinta-feira (19), na Prefeitura, representantes da área esportiva do Governo do Estado do Paraná para tratar da conquista do Selo Plus do programa Esporte que Queremos, reconhecimento que amplia as possibilidades de acesso a recursos destinados ao desenvolvimento das políticas públicas esportivas.

O encontro contou com a participação de diretores de departamentos municipais, da diretora de Educação e Esportes, Cláudia Hashimoto, do coordenador de Esportes, Alex Chaves, do diretor do Núcleo Regional, Vladimir Barbosa, e de Jefferson Gibellato, chefe do Escritório Regional da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná.

Durante o encontro, o prefeito Ditão Pupio destacou a importância da conquista:

“Essa é uma conquista muito importante para Jandaia do Sul, pois abre novas oportunidades de investimentos e fortalece o trabalho que estamos desenvolvendo no esporte. Nosso objetivo é ampliar os projetos, incentivar nossos atletas e oferecer cada vez mais oportunidades para que crianças, jovens e toda a população tenham acesso à prática esportiva. Agradeço a todos os envolvidos nesse trabalho e ao Governo do Estado pela parceria com o nosso município.”

Com a conquista do Selo Plus, Jandaia do Sul passa a estar apta a acessar novas oportunidades de recursos para investimentos no esporte, possibilitando a ampliação de projetos, programas e atividades voltados à população.