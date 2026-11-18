A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu as investigações sobre uma tentativa de feminicídio ocorrida em 14 de novembro de 2026, no distrito de Marisa, município de São Pedro do Ivaí (PR).

Segundo as investigações, um homem de 35 anos agrediu uma mulher de 23 anos com golpes de canivete, atingindo as regiões torácica e abdominal. A vítima sofreu intenso sangramento, necessitou de atendimento médico emergencial e foi transferida para um hospital em Apucarana.

Na mesma ocasião, o investigado também teria agredido uma criança de nove anos, sobrinha da vítima, com um chute na perna, além de ameaçá-la com o canivete.

As investigações apontaram que a vítima já havia sofrido agressões físicas e ameaças de morte atribuídas ao mesmo investigado em agosto de 2026. Essas circunstâncias motivaram a concessão judicial de medidas protetivas de urgência.

Apesar de ter sido pessoalmente intimado das restrições em setembro, o homem voltou a agredir a vítima em novembro, desta vez utilizando uma arma branca.

Durante o interrogatório policial, o investigado admitiu ter desferido os golpes de canivete. A análise de suas declarações, dos depoimentos das testemunhas, da documentação médica e do histórico de ameaças permitiu à Polícia Civil reunir elementos que indicam a intenção de matar.

Ao término das investigações, o homem foi indiciado pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, lesão corporal simples e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A Polícia Civil também analisou registros policiais anteriores envolvendo o investigado, nos quais constam relatos de outros episódios de ameaças e agressões físicas.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais cabíveis.