Tentativa de homicídio em Marumbi

Fato ocorreu no final da tarde de sábado (10) em Marumbi. Autor foi preso.

A equipe policial foi acionada e informada que um masculino deu entrada no hospital de Marumbi ferido por diversos golpes de faca. No local foi constatado tratar-se da pessoa de xxxx, 25 anos, que foi ferido por cinco golpes de faca, sendo atendido pelo médico e posteriormente encaminhado para o Hospital da Providência de Apucarana para demais procedimentos médicos; que o ferido informou para equipe que brigou no bar que fica de frente ao galpão da vila rural.

Após a briga ele e outro envolvido tomaram rumo ignorado; que o outro envolvido na briga voltou e o cercou, e veio contra ele com uma faca. Os mesmos entraram em vias de fato e levou 5 facadas.

Diante das informações a equipe iniciou diligências e logrou êxito em localizar o autor das facadas, sendo que o mesmo confirmou o fato e mostrou algumas lesões no pescoço, orelha e mão, segundo o mesmo em decorrência da briga, pois xxx o atingiu com uma garrafa, que confirmou ter esfaqueado e deixou claro que sua intenção era de matá-lo, que não sabe informar onde está a faca, sendo que no momento da abordagem o mesmo colaborou com a equipe policial, não tentou fugir e assumiu o que fez.

Recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos cabíveis.