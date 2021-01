Tentaram arrombar UBS que armazena vacinas contra covid em Jandaia

Segundo a Polícia Militar, o solicitante relatou que durante a madrugada de quarta-feira (27), o guarda da Unida Básica de Saúde, na Rua Padre João Barbieri, escutou um barulho e foi averiguar sendo que na janela de um banheiro havia um masculino tentando adentrar o local. Neste momento ele verbalizou com o mesmo, que saiu correndo do local tomando rumo ignorado.

Ao chegar pela manhã, foi relatado o fato ao secretário de saúde para que fossem tomadas as devidas providências solicitando a presença da Polícia Militar.

Os policiais contataram que o autor forçou a janela do banheiro danificando a mesma. Ressalta-se que no local estão sendo armazenadas as vacinas contra a covid-19.