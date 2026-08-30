Conhecido pela prática de furtos, homem é abordado e liberado por ausência de irregularidades
Um homem de 36 anos foi abordado pela Polícia Militar na noite deste sábado (29), em Jandaia do Sul, após moradores relatarem a presença...
Sob efeito de droga, homem invade pátio de máquinas em Bom Sucesso
A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (29) após um homem entrar sem autorização no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de...
Duas motocicletas foram apreendidas na noite deste sábado em Jandaia do Sul
A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas na noite de sábado (29), em Jandaia do Sul. Por volta das 18h48, na Rua João Moreira Branco, na...
Ônibus atinge motocicleta na PR-444. Duas pessoas ficaram feridas.
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus na noite desta sexta-feira (28), no quilômetro 22 da PR-444, em...
Danielle aniversariando
Danielle Eduarda completa 2 anos neste sábado (29) e recebe os parabéns dos pais Ana e Endrew e dos demais familiares.
Procurado por estelionato é preso pela PM durante operação em Cambira
Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (28), em Cambira, durante uma ação da operação Fraude Zero....
Homem de 45 Anos é preso após disparar contra placas de trânsito na região...
Uma ação da Polícia Militar culminou na prisão de um homem de 45 anos na noite da última sexta-feira (28), na Av. Tiradentes, na...
Bônus sem depósito: perguntas que devem ser respondidas antes do cadastro
Como funciona um bônus sem depósito e por que “grátis” não significa dinheiro livre O bônus sem depósito costuma ser apresentado como a forma mais...