Duas motocicletas foram apreendidas na noite deste sábado em Jandaia do Sul

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A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas na noite de sábado (29), em Jandaia do Sul.
Por volta das 18h48, na Rua João Moreira Branco, na região central, uma equipe realizou uma abordagem de fiscalização de trânsito a uma motocicleta Honda CG 150, de cor preta. O veículo era conduzido por um homem de 30 anos, que estava devidamente habilitado.
Durante a consulta aos sistemas, os policiais constataram que a motocicleta possuía pendência administrativa relacionada ao licenciamento. Também foram identificadas outras irregularidades, como desgaste excessivo no pneu traseiro, que não apresentava condições adequadas de uso, e o sistema de escapamento em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Como as irregularidades não puderam ser corrigidas no local, foram emitidas as notificações de trânsito e a motocicleta foi encaminhada ao Pátio do Detran para regularização. O condutor recebeu orientações e foi liberado.
Mais tarde, por volta das 21h46 um adolescente de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia uma motocicleta durante patrulhamento na noite de sábado (29), em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região central.
Segundo a PM, a equipe realizou a abordagem de uma Honda CG 125, de cor preta, para fiscalização de trânsito. Durante a consulta ao sistema, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A motocicleta estava com a documentação regular e não apresentava pendências administrativas. No entanto, durante a vistoria, foram identificadas irregularidades no veículo, incluindo o sistema de escapamento em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e a ausência do filtro de ar.
Como as irregularidades não foram corrigidas no local, a equipe adotou as medidas administrativas cabíveis e encaminhou a motocicleta ao Pátio do Detran para posterior regularização.
O adolescente foi liberado no local após receber as orientações pertinentes.
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