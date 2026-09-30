Polícia Militar e SAMU são mobilizados após homem em surto tentar invadir residência em Jandaia

Uma ocorrência envolvendo um homem em aparente surto psicótico mobilizou a Polícia Militar e uma equipe do SAMU na madrugada desta quarta-feira (30), na Rua Paião, na Vila Paião, em Jandaia do Sul.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, uma moradora acionou o telefone 190 após perceber que um indivíduo havia entrado no quintal de sua residência e tentado arrombar a porta da cozinha para acessar o imóvel. Na sequência, o homem teria se escondido atrás de um veículo que estava na garagem.

A equipe policial foi até o endereço e conseguiu localizar e imobilizar o indivíduo, que aparentava ter aproximadamente 45 anos. Ele estava usando apenas um shorts preto, sem camisa e descalço.

Durante o atendimento, os policiais também constataram que o homem possivelmente apresentava uma fratura no pé direito. Diante da situação, uma ambulância do SAMU foi acionada e encaminhou o indivíduo ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde ele passaria por avaliação médica.

O homem estava sem documentos pessoais e, segundo a Polícia Militar, não soube informar o próprio nome.