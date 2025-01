Chuvas com granizo e vento causaram diversos transtornos na tarde desta quarta-feira (1) em Jandaia do Sul.

A equipe da Brigada Comunitária está atendendo diversos chamados para atendimento em ocorrências de queda de árvores, curto circuitos na rede elétrica, entre outros.

A BR-369, no Contorno, região do Recanto do Geremias, chegou a total ficar totalmente interditada devido à queda de uma árvore, mas já foi liberada.

Na Rua Souza Naves uma loja teve a vidraça quebrada pelo temporal.

