Motorista que se envolveu em acidente com trem havia bebido e não possuia CNH

O acidente aconteceu na passagem de nível localizada nas proximidades do Cantinho da Costela na tarde desta sexta-feira (7).
Conforme a PM, a equipe foi acionada, dando conta de que uma locomotiva havia colidido com um automóvel. Já no local foi constatado o fato e que uma vítima em estado leve, foi levado até o hospital Nossa senhora de Fátima para averiguações, pela ambulância, se tratando de um adolescente.
Durante o procedimento foi constatado que o condutor do Corsa não possuía CNH e os pneus dianteiros do veículo estavam com a banda de rodagem lisa. Foi oferecido o teste de etilômetro ao condutor que aferiu 1,11 mg/l.
O maquinista também foi submetido ao teste aferindo 0,00 mg/l.
Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao motorista e conduzido até a delegacia para as providências cabíveis.
O veículo foi recolhido ao pátio do Detran e lavrados as notificações pertinentes.
.