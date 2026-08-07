Motorista é preso pela PRF após capotar veículo em fuga

Apreensão ocorreu no município de Toledo, na BR-163
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (7), um carregamento de aproximadamente 5 mil maços de cigarros contrabandeados.
O condutor tentou fugir de uma abordagem do Núcleo de Operações Especiais (NOE-FRON), mas perdeu o controle após sete quilômetros de perseguição e capotou na rodovia.
Com o impacto, a carga de cigarros ficou parcialmente espalhada sobre a pista.
O motorista, um homem de 22 anos, foi detido em flagrante no local pelos policiais rodoviários federais. Ele recebeu atendimento hospitalar devido aos ferimentos decorrentes do capotamento e, posteriormente, será encaminhado à autoridade policial para a realização dos procedimentos cabíveis.
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