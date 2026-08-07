Ditão Pupio recebe o Prêmio Prefeito Inovador 2026 em congresso estadual de Cidades Digitais

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O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu nesta quinta-feira (6) o Prêmio Prefeito Inovador 2026 durante o 11º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nos dias 5 e 6 de agosto, em São José dos Pinhais. O reconhecimento é concedido a gestores municipais que se destacam pela adoção de soluções tecnológicas e ações inovadoras na administração pública.
Na ocasião, o prefeito esteve acompanhado da chefe de Gabinete, Daniele Tamarozi, e da gerente da Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul, Suceli Revelini Varea, que também participaram da programação do evento.
O congresso, realizado no Aeroporto Internacional Afonso Pena, reuniu representantes de mais de 130 municípios paranaenses, além de especialistas, gestores públicos e empresas do setor de tecnologia. Durante os dois dias de programação, foram debatidos temas como inteligência artificial, cidades inteligentes, governo digital e a modernização dos serviços públicos.
Para Ditão Pupio, a premiação reforça que Jandaia do Sul está no caminho certo ao investir em tecnologia para oferecer serviços públicos cada vez mais eficientes à população.
“Receber esse prêmio é motivo de muita alegria e também de responsabilidade. Esse reconhecimento mostra que Jandaia do Sul está avançando na modernização da gestão pública, sempre buscando soluções que melhorem o atendimento à nossa população. Essa conquista é resultado do trabalho de toda a equipe da Prefeitura, que não mede esforços para fazer o melhor pelo nosso município”, destacou o prefeito.
Além da cerimônia de premiação, o evento contou com palestras, painéis e apresentações de projetos voltados à transformação digital dos municípios. No dia 6 de agosto, a programação também incluiu o I Seminário Intermunicipal Paranaense de Educação Digital, voltado ao debate sobre inovação, tecnologia e novas ferramentas para a educação pública.
O reconhecimento coloca Jandaia do Sul entre os municípios paranaenses que vêm investindo em inovação como ferramenta para tornar a gestão pública mais eficiente, transparente e conectada às necessidades da população.
Na foto, também aparece a prefeita de Mandaguari, Ivonéia Furtado, que também foi homenageada durante o evento.
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