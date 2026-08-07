Adolescente é apreendido por participação em homicídio ocorrido em março em Mandaguari

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Diego
A Polícia Civil de Mandaguari apreendeu, nesta quinta-feira (6), um adolescente de 17 anos suspeito de participação no homicídio de Vinicius Diego Ferreira Viana da Rocha, crime registrado no dia 17 de março deste ano.
De acordo com a investigação, o adolescente é apontado como o terceiro envolvido na execução da vítima, que foi morta a tiros dentro do banheiro de sua própria residência, localizada na Rua João Ernesto Ferreira, em Mandaguari.
As apurações da Polícia Civil indicaram que três pessoas participaram do crime. Dois homens adultos já haviam sido presos anteriormente e seguem custodiados à disposição da Justiça.
Com a apreensão do adolescente, os investigadores consideram o caso esclarecido quanto à autoria, com todos os suspeitos identificados e submetidos às medidas judiciais cabíveis.
O menor foi encaminhado ao Centro de Socioeducação (Cense), onde permanecerá à disposição da Justiça. Já os dois adultos continuam presos no sistema penitenciário.
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