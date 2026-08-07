Carro é atingido por trem em passagem de nível em Jandaia do Sul

Um carro foi atingido por um trem por volta das 15h10 desta sexta-feira (7), em Jandaia do Sul. O acidente aconteceu na passagem de nível localizada nas proximidades do Cantinho da Costela.
Segundo informações, o motorista seguia com o veículo quando, ao se aproximar da linha férrea, o carro teria apresentado uma falha e parado sobre os trilhos. Na sequência, o automóvel foi atingido pela composição ferroviária.
O motorista não sofreu ferimentos. O filho dele, um adolescente que também estava no carro, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, sem ferimentos considerados graves.
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