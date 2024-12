Suspeito de homicídio ocorrido na Praça do Café é preso pela Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul informou que na noite de Natal, 25 de dezembro de 2024, efetuou a prisão de um dos suspeitos do homicídio ocorrido na Praça do Café em 15 de dezembro de 2024.

O crime, que aconteceu durante as festividades de aniversário da cidade, vitimou Rafael Henrique Michele, de 31 anos, atingido por quatro disparos de arma de fogo.

Segundo o delegado Dr. Saulo Batista, a prisão foi resultado de intensos trabalhos de inteligência realizados durante a instrução do inquérito policial, que tramita sob sigilo. Durante o interrogatório, o suspeito negou a autoria do crime, mas apresentou contradições em seu depoimento, que serão devidamente analisadas no curso da investigação.

A Polícia Civil representou pela prisão temporária de dois suspeitos, dos quais um permanece foragido. As diligências continuam para localizar e capturar o segundo investigado.

“A Polícia Civil reafirma seu compromisso em esclarecer os fatos e garantir justiça à sociedade”, finalizou o delegado.

O nome do preso não foi divulgado.

