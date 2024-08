Suposto integrante do PCC é preso com drogas em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 0h13 deste sábado (31) na Rua Professor Roberto Rezende Chaves em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, as equipe de ROTAM de serviço receberam a denúncia que no endereço acima uma pessoa, o qual seria integrante da facção criminosa PCC estaria realizando a comercialização de entorpecentes diuturnamente.

A equipe começou a realizar diligências e pode observar que a residência em questão teria fundos para a linha férrea e poderia ser utilizada pelo autor como rota de uma possível fuga da abordagem policial, sendo necessário que uma equipe realiza-se o cerco nos fundos do local.

Com a aproximação da viatura em frente a residência a equipe que estava aos fundos já viu quando um masculino com a mesma características do alvo das denúncias pulou o muro e correu sentido a linha férrea, que ao se aproximar da equipe foi dada voz de abordagem ao mesmo sendo de imediato obedecida, este disse nesse momento “já perdi, já perdi”.

Em busca pessoal realizada no local da abordagem foi encontrado no bolso de sua bermuda cinco porções de substância análoga a cocaína e um aparelho celular. Ao ser questionado se haveria mais drogas na residência, respondeu que sim.

Logo a equipe que se aproximou da frente da residência foi recebida pela senhora XXXX- que consentiu a busca domiciliar, que na cozinha da residência foram encontrados diversos vestígios de que o homem estaria embalando o entorpecente para comercialização juntamente com uma balança de precisão, também foi encontrado em cima da geladeira em um frasco de cor branca mais diversas porções de substância análoga à cocaína idênticas as que estavam no bolso do abordado.

A droga (cocaína) pesou 31.8 GRAMA(S) e estava dividia em 43 porções.

Diante dos fatos apresentados foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos até a Delegacia de Jandaia do Sul.