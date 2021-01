Sorveteria é novamente alvo de roubo, mas assaltante não leva nada

A funcionária da sorveteria, localizada na Praça do Café, informou a Polícia Militar de Jandaia do Sul, que na noite de domingo (17) chegou no local um homem magro com uma tatuagem em uma das mãos, vestindo jaqueta preta e um capacete com a viseira na cor azul que de posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. A funcionária se recusou a entregar o dinheiro, em seguida o mesmo saiu em uma moto CG Titan de cor escura, modelo antigo, sem levar nada do local. Segundo ela, o autor possui as mesmas características do indivíduo que realizou um roubo no local em data anterior.