Simepar confirma possibilidade de tempestades entre hoje e amanhã

Nesta segunda-feira (21), uma frente fria avança pelo Sul do Brasil. Antes da chegada do sistema ao Paraná, o estado recebe calor e umidade vindos da região Norte do país, aumentando a instabilidade atmosférica. Especialmente a partir da tarde, áreas de instabilidade se desenvolvem nos setores sul e oeste, especialmente próximas à divisa com Santa Catarina e à fronteira com o Paraguai. Na sequência, as chuvas e tempestades avançam para as regiões centrais e o Norte do estado, podendo persistir até a madrugada de terça-feira. Ressalta-se que há risco de fortes tempestades supercelulares, com chuva intensa em um curto espaço de tempo, alta incidência de raios e rajadas de vento acima de 70 km/h. Na metade Norte, aquece bastante tarde, com temperaturas acima dos 30 °C.

Na terça-feira, ainda sob influência do gradual avanço da frente fria pelo Paraná, o tempo continua bastante instável. O risco de tempestade é maior do Leste até o Noroeste paranaense, passando também pelos Campos Gerais, vale do Ribeira e o Norte. Nas demais regiões (Oeste, Sudoeste e Centro-Sul) ainda pode chover fraco, com expectativa de melhora a partir da tarde. A partir do anoitecer esfria bastante na “metade sul”, com vento aumentando a sensação de frio.