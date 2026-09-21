Helicóptero que seguia para Londrina cai em área de mata e deixa três feridos
Um helicóptero que seguia com destino a Londrina, caiu em uma área de mata fechada entre os municípios de Avaré e Iaras, no interior...
Jandaia do Sul terá uma semana de ações voltadas à inclusão e à educação
Programação reúne atividades do Setembro Verde e da Semana da Alfabetização nas escolas e no Auditório Municipal A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio...
Cibelle Fulini aniversariando
Aniversariando nesta segunda-feira (21) Cibelle Fulini. Ela faz bolos e doces deliciosos. Familiares e amigos enviam parabéns.
Arrombamento em Cambira, agressão em Bom Sucessso e moto apreendida em Marumbi
Farmácia é arrombada e tem notebooks, dinheiro, celular e perfumes furtados em Cambira Uma farmácia localizada na Avenida Brasil, no Centro de Cambira, foi alvo...
Colisão na PR-317 deixa três mortos após carro pegar fogo na região de Maringá
Um grave acidente envolvendo dois automóveis terminou com três pessoas mortas na manhã deste domingo (20), na rodovia PR-317, no trecho entre os municípios...
Homem morre após atacar policial militar com tesoura em Arapongas
Um homem morreu na madrugada deste domingo (20) após atacar um policial militar com uma tesoura durante uma ocorrência na região da Colônia Esperança,...
Motocicleta com escapamento irregular é apreendida durante abordagem em Jandaia do Sul
Uma motocicleta foi removida ao pátio durante uma abordagem de trânsito realizada pela Polícia Militar na noite deste sábado (19), em Jandaia do Sul....