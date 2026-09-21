Helicóptero que seguia para Londrina cai em área de mata e deixa três feridos

Um helicóptero que seguia com destino a Londrina, caiu em uma área de mata fechada entre os municípios de Avaré e Iaras, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na noite de sábado (19), e três pessoas que estavam na aeronave sobreviveram.

As vítimas sofreram múltiplas fraturas e precisaram ser resgatadas durante uma operação que envolveu equipes da Polícia Militar. O chamado de socorro ocorreu por volta da 1h, quando um dos ocupantes conseguiu obter sinal de telefone celular e acionou as autoridades.

O resgate foi dificultado pela vegetação densa e pelas condições das estradas de terra da região, que estavam bastante enlameadas. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi utilizado para localizar o ponto da queda e retirar as vítimas, que foram encaminhadas para atendimento médico.

A aeronave, um Agusta A109C, de matrícula PT-YBL, havia decolado de Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo, com destino a Londrina.

Segundo levantamentos preliminares citados na reportagem, o helicóptero apresentava irregularidades junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O certificado de aeronavegabilidade constava como cancelado e as inspeções periódicas obrigatórias estavam vencidas desde maio de 2019.

As causas da queda estão sendo investigadas pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A Polícia Civil de São Paulo também deverá instaurar investigação para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades relacionadas às irregularidades identificadas.