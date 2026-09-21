Cadetral de Apucarana destelhada
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que houve destelhamento na cadetral de Apucarana
Temporal provoca estragos em cidades da região
Um forte temporal atingiu a região no início da noite desta segunda-feira (21), provocando estragos em diferentes municípios. Em Apucarana, foram registrados ventos fortes,...
Simepar confirma possibilidade de tempestades entre hoje e amanhã
Nesta segunda-feira (21), uma frente fria avança pelo Sul do Brasil. Antes da chegada do sistema ao Paraná, o estado recebe calor e umidade...
Aniversariando Wilson Alves de Oliveira
Wilson Alves de Oliveira está de aniversário nesta segunda-feira (21). Familiares enviam parabéns.
Helicóptero que seguia para Londrina cai em área de mata e deixa três feridos
Um helicóptero que seguia com destino a Londrina, caiu em uma área de mata fechada entre os municípios de Avaré e Iaras, no interior...
Jandaia do Sul terá uma semana de ações voltadas à inclusão e à educação
Programação reúne atividades do Setembro Verde e da Semana da Alfabetização nas escolas e no Auditório Municipal A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio...
Cibelle Fulini aniversariando
Aniversariando nesta segunda-feira (21) Cibelle Fulini. Ela faz bolos e doces deliciosos. Familiares e amigos enviam parabéns.