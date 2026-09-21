Arrombamento em Cambira, agressão em Bom Sucessso e moto apreendida em Marumbi

Farmácia é arrombada e tem notebooks, dinheiro, celular e perfumes furtados em Cambira

Uma farmácia localizada na Avenida Brasil, no Centro de Cambira, foi alvo de um furto qualificado registrado pela Polícia Militar neste domingo (20).

Segundo o relato da solicitante, a porta da frente do estabelecimento foi arrombada e diversos objetos foram levados do interior do imóvel. Entre os itens furtados estão quatro notebooks, R$ 606 em dinheiro, um iPhone 11, uma caixa de som e 15 perfumes.

Ainda conforme o registro policial, a energia elétrica do estabelecimento foi desligada por volta de 0h29. O furto só foi percebido pela responsável por volta das 11 horas da manhã.

A ocorrência foi registrada e deverá ser investigada pelas autoridades competentes.

Mulher é agredida pelo convivente durante discussão em Bom Sucesso

Uma mulher de 29 anos foi vítima de agressão física durante uma ocorrência de violência doméstica registrada na tarde deste domingo (20), na Rua Delegado Pedro Silveira, no Centro de Bom Sucesso.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, no local, conversou com a vítima. Ela relatou que havia discutido com o convivente, de 41 anos, e que a situação teria sido motivada, segundo seu relato, pelo consumo de bebida alcoólica.

Após a discussão, o homem teria passado a agredi-la com socos e também utilizado um pedaço de corrente para golpeá-la. A mulher apresentava hematomas nas regiões do quadríceps e do abdômen.

A vítima informou ainda que as agressões teriam sido presenciadas pelos filhos menores do casal. Após o ocorrido, o homem teria deixado o local antes da chegada da polícia, deixando a mulher trancada dentro da residência.

Os policiais realizaram buscas nas proximidades e em outros locais indicados, mas o suspeito não foi localizado.

A vítima recebeu orientações sobre as providências legais e teve atendimento médico oferecido, porém recusou o encaminhamento. Ela também informou que não desejava deixar a residência para permanecer na casa de familiares ou amigos.

O caso foi registrado pela Polícia Militar para as providências cabíveis.

Motocicleta com irregularidades é apreendida durante abordagem em Marumbi

Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na tarde deste domingo (20), durante patrulhamento na Rua Vicente Fuzetti, no Centro de Marumbi.

Segundo a PM, a equipe visualizou o veículo sendo conduzido em via pública com emissão de ruído elevado e realizou a abordagem. O condutor, de 18 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD).

Durante a fiscalização, os policiais constataram ainda que a motocicleta apresentava o silenciador do escapamento deficiente ou inoperante, além de o pneu traseiro estar com a banda de rodagem abaixo do indicador de desgaste (TWI).

O veículo também possuía débitos relacionados ao licenciamento.

Diante das irregularidades, a motocicleta foi removida ao pátio. As notificações de trânsito foram realizadas, enquanto o condutor foi orientado e liberado no local.